国民民主党の榛葉幹事長は立憲民主、日本維新の会との3党幹事長会談で、立民側に対し、党首会談で野田佳彦代表が考える政権の枠組みを示すよう要求した。憲法や原発、安全保障政策で国民民主の主張に同調するよう求めた。