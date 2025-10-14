プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）は15日にセ、パ両リーグのファイナルステージが開幕する。セは2年ぶりにリーグ優勝した阪神が、レギュラーシーズン2位のDeNAと甲子園球場で対戦し、パはリーグ連覇のソフトバンクが2位日本ハムとみずほペイペイドームで顔を合わせる。優勝チームが1勝のアドバンテージを持ち、6試合制で日本シリーズ進出を争う。14日は阪神、ソフトバンク、DeNAが球場で調整。日本ハムは舞台となる福岡