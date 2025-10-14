NTT東日本とNTT西日本は14日、2035年度末の固定電話契約数が最大450万回線となり、24年度末の1043万回線と比べ6割減少するとの試算を明らかにした。主な連絡手段が携帯電話やインターネットに置き換わり、新規加入の減少や解約がさらに進むと見ている。固定電話の銅回線（メタル回線）は設備の老朽化が進んでいる。NTT東西はサービス維持が限界となる35年ごろまでに光回線や携帯電話の基地局の電波を活用するワイヤレスの固定