両院議員懇談会に先立って開かれた両院議員総会で発言する、自民党の高市総裁。左は鈴木幹事長＝14日午後、東京・永田町の党本部自民党の高市早苗総裁は14日、党本部での両院議員懇談会で公明党の連立政権離脱に関し「私の責任だ。おわび申し上げる」と陳謝した。政府、自民が21日に実施する方向で最終調整に入った首相指名選挙に向けて「合意できる政党と一緒に歩めるよう努力する。多くの国会議員の力をお借りしたい」と述べ、