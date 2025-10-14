再開発が進む東京・品川エリアで、JR大井町駅に直結する複合施設の工事現場が初めて公開されました。来年3月に開業を予定しています。【映像】工場現場・複合施設のモデル「OIMACHI TRACKS」はオフィスや商業施設、ホテルなどが入る、2棟からなる複合施設で、大井町駅と周辺エリアをつなぐ広場や歩行者通路も整備されます。そのすぐ隣には、2029年度に品川区役所の新庁舎も完成する予定です。JR東日本は、浜松町駅から大井町