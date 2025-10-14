子どもたちの柔軟な発想で新しい遊び場を作り出そうというワークショップが男鹿市で開かれました。子どもたちは知っている遊びからアイデアを出し合い個性豊かな新しい遊びを生み出しました。男鹿市では、天候に左右されずに子どもたちが遊べる場を新たにつくろうと検討が進められています。そのアイデアにしようと県が開いたワークショップには、市内の小学校に通う児童23人が参加しました。まずは自分たちの知ってい