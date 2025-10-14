県内では連日クマの目撃が相次いでいます。特に今月は急増していて身近な場所に迫りくるクマの脅威を感じる人も多いのではないでしょうか。秋田放送のカメラは、秋田市河辺の田んぼでイネを食べるクマの姿を捉えました。クマの姿を捉えたのは秋田市河辺の田んぼです。カメラからクマまでの距離は約150メートル。クマは時折こちらの様子を伺いつつも、その場にとどまり続けました。車に乗った取材班が約20メートルの場