愛知県の安城北部小学校の1年生が14日、「ちびっこリアル防犯教室」に参加しました。不審者役：「おいで、チョコレートおいしいよ」公園で不審者役が「お菓子をあげる」などと声をかけ、子供たちは事前に教わった通り、大声を上げて逃げ出す練習をしました。低学年の児童は言葉での説明だけでは理解が難しいこともあり、警察はこうしたリアルな練習を通じて対処法を学んでほしいとしています。