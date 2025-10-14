2023Ç¯5·î¡¢Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤Ç½»Ì±¤Î½÷À­2¿Í¤È·Ù»¡´±2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬10·î14Æü¸á¸å¤«¤é³«¤«¤ì¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤ÏÀÄÌÚÈï¹ð¤Ë¡Ö»à·º¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£ ¡Ò²èÁü¡ÓÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¤«¤é¸«¤¿ÀÄÌÚÈï¹ð Èï³²¼Ô4Ì¾¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢ÄÌÊó¤«¤é12»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤ÖÈï¹ð¤ÎÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¤Ë¤è¤ë¶ÛÇ÷¤Î·Ð²á¤È¡¢Æ°µ¡¤ò½ä¤ëÊ£»¨¤Ê¾Ú¸À¤¬¸òºø¤¹¤ë¡ÈÆâÌÌ¤Î°Ç¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ËÜ