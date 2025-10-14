近畿大学は新キャンパスの開設に伴い、病院施設と医学部を堺市に移転します。１１月１日の開設を前に報道公開されたのは、堺市の「近畿大学おおさかメディカルキャンパス」です。建物の老朽化により大阪狭山市にある大学病院と医学部を新キャンパスに移転、来年４月には看護学部を新設します。大学病院にはこれまでと同じ３５の診療科を設け、手術支援ロボット「ｈｉｎｏｔｏｒｉ」（ヒノトリ）のほか、検査と手術を同時に