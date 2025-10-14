認定こども園の保育士らの大量退職をめぐり提訴です。訴えを起こしたのは、堺市西区の認定こども園を退職した元園長や保育士ら６人です。訴状などによりますと、元園長は職場環境の改善などに取り組んだものの、運営法人側から管理能力不足などを理由に降格処分を受けたということです。また、園長の処分に異論を述べた保育士らに対し、運営法人側は継続して働くか退職するかの二択を迫るなどして、２１人いた保育士のうち