長野県中野市で男女4人が殺害された事件の判決公判。34歳の男に死刑が言い渡されました。長野地裁坂田正史 裁判長「主文、被告人を死刑に処する」判決の瞬間、青木政憲被告（34）に取り乱すような様子はありませんでした。青木被告はおととし5月、長野県中野市の自宅近くで散歩をしていた近所の女性2人と駆け付けた男性警察官2人をナイフや猟銃で殺害したとされています。その後、自宅に立てこもった青木被告。記者「現場の