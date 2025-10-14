万博の開催期間中、ローソン全店舗の中で世界一の売り上げになりました。ローソンは大阪・関西万博に出店していたコンビニとカフェの2店舗において、万博が開催していた2025年4月13日から10月13日までの期間中、計120万人以上が利用し、ローソン約2万2000店舗の中で売り上げが世界一になったと発表しました。万博を訪れたインバウンド客に人気の「からあげクン」が約36万食売りあげたほか、記録的な猛暑のなかソフトクリームが1日