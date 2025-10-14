ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを公開した。瀧山アナは、ビールの絵文字を添え、赤のビキニ姿で瓶ビールを片手に持った自撮りショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「素敵すぎ」「ビジュ最強」「スタイル抜群」「めちゃくちゃセクシー」「大きくて綺麗な谷間だね」といったコメントが寄せられている。