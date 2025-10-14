新日本プロレスのＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が１４日、３団体所属ならではの?否定的見解?を一蹴した。竹下は１３日両国大会でザック・セイバーＪｒ．を撃破し同王座初戴冠。試合後のリング上で後藤から挑戦表明を受けていた。一夜明けたこの日、会見に出席すると「ＩＷＧＰのベルトを取ったからには竹下にしか見せられないＩＷＧＰの戦い、竹下のＩＷＧＰを創る。それ