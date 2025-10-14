ＮＨＫ大阪放送局は１４日、同局制作のドラマ「いつか、無重力の宙（そら）で」（月〜木曜午後１０時４５分＝総合）に出演中の女優・森田望智と上坂樹里のオフィシャルコメントを発表した。本作は、高校時代に天文学部だった女子４人が、ごくごく普通の３０代女性になり、手放した夢を拾い直す物語だ。高校時代の日比野ひかりを上坂が演じ、森田が３０代になった姿を演じる。ひかりは高校生の時、病気になり天文部３人の前か