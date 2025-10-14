新日本プロレス来年１月４日の東京ドーム大会で、２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）がＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬとデビュー戦を行うことが１４日に正式発表された。ウルフは１３日両国国技館大会で、ＥＶＩＬ率いる「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」が悪行を尽くしていたリング上に乱入した。柔道技の払い腰で高橋裕二郎を投げ飛ばすなどＨ．Ｏ．Ｔのメンバーと遺恨が