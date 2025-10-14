新日本プロレスは１４日、次期シリーズ（２３日、後楽園で開幕）の対戦カードを発表した。ビッグマッチの１１月２日岐阜大会では、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）が後藤洋央紀と初防衛戦に臨むことが決定した。竹下は１３日両国大会でザック・セイバーＪｒ．を撃破し同王座初戴冠。試合後のリング上で後藤から挑戦表明を受けていた。またＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者