巨人の二岡智宏ヘッド兼打撃チーフコーチ（４９）が今季限りで退団することが１４日に分かった。二岡氏は現役時代に巨人で正遊撃手としてプレーすると、２００８年オフに日本ハムに移籍し、１３年限りで現役を引退。１６年から二軍打撃コーチとして巨人に復帰すると、１７年からは一軍打撃コーチに昇格。主砲・岡本の飛躍に大きく貢献したが、１８年オフにチームを去った。同年に独立リーグ・富山サンダーバーズの監督に就任