レイチェル・ヤマガタ（Rachael Yamagata）が5作目となるスタジオアルバム『Starlit Alchemy』を10月3日にリリースした。前作『Tightrope Walker』から実に9年という長い時間が経っている上、メジャー・レーベルから彼女のCDが日本でリリースされたのは2008年の2ndアルバム『Elephants…Teeth Sinking Into Heart』が最後だったので、そこから数えると17年。最後の来日公演からも13年半の年月が経っている。ならば改めてどういうア