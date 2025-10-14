ガーナ系イギリス人シンガーソングライター、ネクター・ウッド（Nectar Woode）が初来日を果たした。1999年生まれ、イギリス郊外のミルトン・キーンズ出身。ガーナ人の父とイギリス人の母をもち、現在ロンドンを拠点に活動する彼女の音楽には、ソウル、ジャズ、フォークなどが交差する多文化的な息吹があり、コリーヌ・ベイリー・レイやリアン・ラ・ハヴァス、クレオ・ソルといった系譜に連なるもの。音楽シーンへの審美眼も健在の