完全復活するどころか、2000年代の全盛期を超えるほどの人気を誇るイエローカード（Yellowcard）。1997年にフロリダ州ジャクソンビルで結成、2017年に解散し、5年後の2022年に再結成を果たした彼らは、大ブレイクしたアルバム『Ocean Avenue』の20周年を機に、再び熱い注目を集め、現在の人気を築き上げてきた。期待が高まる中、リリースされたニューアルバム『Better Days』には、トラヴィス・バーカーが全面的に関わっている。ツ