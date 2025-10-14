岡山県庁 岡山県は14日、県が管理する8つのホームページに不正アクセスがあったとして、公開を停止したことを明らかにしました。14日時点で個人情報の流出は確認されていません。 岡山県によりますと、ホームページを管理している職員が11日、ページにアクセスできなかったため、原因を調査したところ、不正アクセスと改ざんの形跡があったということです。その後も、改ざんが行われたため、