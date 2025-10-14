愛知県豊明市で13日、原付バイクの女性をひき逃げした疑いで男が逮捕されました。「事故を起こして怖くなった」と供述です。名古屋市緑区の無職・文元秀次容疑者(66)は13日午後6時半ごろ、豊明市栄町で軽自動車を運転中に原付バイクをはね、会社員の女性(60)に骨折などの重傷を負わせたにも関わらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。走り去った車の目撃情報などから文元容疑者が特定され、調べに対して「事故を起こし