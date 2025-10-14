アジア株総じて下落、総じて下落、香港は大幅続落 東京時間17:34現在 香港ハンセン指数 25441.35（-448.13-1.73%） 中国上海総合指数 3865.23（-24.27-0.62%） 台湾加権指数 26793.15（-130.27-0.48%） 韓国総合株価指数 3561.81（-22.74-0.63%） 豪ＡＳＸ２００指数 8899.42（+16.62+0.19%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81995.13（-331.92-0.40%） １４日のアジア太平洋株式