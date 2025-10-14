知り合いからカードや現金などをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われていた女の裁判で10月14日、高知地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。詐欺の罪に問われていたのは高知市宝町の無職・棚橋理香被告(55歳)です。起訴内容によりますと、棚橋被告は県立高校の元教員だった夫と共謀し、2019年から2022年にかけて知り合いに「長女が銀行に勤めていて、カード契約のノルマを達成する必要がある」などと嘘をつき、