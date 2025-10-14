◆第７８回秋季全道高校野球大会▽２回戦士別翔雲１０―４北広島（１４日・プレド）春夏通じて初の甲子園出場を目指す士別翔雲が北広島との公立校対決に１０―４で勝利し、４年ぶりの８強入り。両チーム合わせて２９安打の乱打戦を制し、春８強、夏４強（北北海道大会）に続き３季連続で道大会８強入りを決めた。全校応援の大声援を受ける北広島に対し３回に一時逆転を許すも、５回１死二塁から２番・渡辺翔太二塁手（２年