俳優で歌手の佐野勇斗（M!LK）が、イタリアのラグジュアリーブランド・フェンディ（FENDI）の『カシミア メイド・トゥ・オーダー（Cashmere Made to Order）』サービスを体験した。【写真】めっちゃ笑顔！セレクト過程を全力で楽しむ佐野勇斗高品質で自分だけの特別なカシミアニットをオーダーできる同サービスは、ベースカラーはブラック、オフホワイト、キャメルなどのクラシックな色から、オレンジやライトブルーなどの鮮や