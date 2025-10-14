news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“パジャマで首絞めた”妻殺害か自首の男を逮捕」のニュースについてお伝えします。◇◇◇大阪府八尾市の交番。13日夜、無職の岩田源一容疑者・86歳が自首してきました。「妻とケンカになり、パジャマで首を絞めた」警察官が岩田容疑者とともに自宅である八尾市内の集合住宅に向かったところ、リビングで妻の岩田正子さん・81歳が、首にパジャマのズボンが巻き付いた状態で倒