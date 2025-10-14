俳優の森崎ウィンさんが、ファッションデザイナーのコシノジュンコさんとともに「JUNKO KOSHINO きのコレ 2026 S/S COLLECTION」に登場しました。 【写真を見る】【森崎ウィン】 “きのこの山” のアンバサダーなのに “たけのこ愛” をアピール 「そこは嘘をついたらいけない」【コシノジュンコ】国民的チョコレート菓子「きのこの山」の発売50周年を記念し、デザイナーのコシノジュンコさんと異色のコラボレーションをした