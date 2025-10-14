自民党の磯崎仁彦参院国会対策委員長は１４日、立憲民主党の斎藤嘉隆参院国対委員長と国会内で会談し、臨時国会を２１日に召集する方針を伝えた。首相指名選挙が同日中に実施され、石破首相の後継となる新首相が決まる見通しだ。政府が１５日に開かれる衆参両院の議院運営委員会理事会で、与野党に召集方針を正式に伝える。自民は２１日に高市総裁が首相に指名された場合、同日中に新内閣を発足する構えだ。臨時国会では、新