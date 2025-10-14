夫を亡くした妻は年齢に関係なく遺族補償年金を受け取れるのに、夫は55歳未満だと受給できないのは男女差別で違憲だとして、岩手県一関市の男性（59）が不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟の第1回口頭弁論が14日、仙台地裁であった。男性は「妻が欠けても夫が欠けても、残された家族への経済的打撃は同じくらい大きい。男女差別の制度は改められるべきだ」と意見陳述した。国は請求棄却を求めた。訴状などによると、一関市