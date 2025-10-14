東京・足立区のアパートに侵入し、20代の女性にわいせつな行為をしようとしたとして、56歳の男が逮捕されました。【映像】容疑者が連行される様子職業不詳の鈴木将博容疑者（56）は、9月の未明、足立区のアパートの一室に侵入し、20代の女性にわいせつな行為をしようとした疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、鈴木容疑者はベランダから鍵のかかっていない窓を開けて部屋に入り、寝ていた女性の体を触ろうとした