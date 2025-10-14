14日昼すぎ、秋田県沖を震源とする地震があり、能代市や男鹿市、由利本荘市などで震度2の揺れを観測しました。気象庁によりますと、14日午後0時34分ごろ、秋田県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されています。能代市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、仙北市、三種町、井川町、それに美郷町で最大震度2の揺れを観測しました。また、秋田市や横手市など広い範