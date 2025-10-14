2025年10月14日現在、夢庵の公式Xでお得なクーポンを公開しています。生ビールやドリンクバーのクーポンも夢庵の公式Xで公開しているクーポンは20種類あります。例えば、「鴨ときのこ天ぷらのつけうどん（温・みぞれつゆ）」は通常価格1429円のところ、110円引きの1319円に。「ねばとろそば」も通常価格1099円から110円引きの989円で食べられます。また、「牡蠣と半熟卵の月見天丼」は通常価格1484円から55円引きの1429円に、「月