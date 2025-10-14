大館市の小学校で、タケノコの皮を原料に使った和紙作りが始まり、児童がタケノコの皮を煮る作業を行いました。できあがった“たけのこの和紙”は、来年の春、卒業証書として子どもたちに手渡されます。タケノコの皮を煮る作業を行ったのは、大館市の山瀬小学校の6年生17人です。山瀬小学校では、地元・田代地区特産のタケノコ、ネマガリダケの皮を使った和紙作りに全校をあげて取り組んでいます。もともとは、2008年に統合した旧