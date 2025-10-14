15日始まるプロ野球クライマックスシリーズ、ファイナルステージの話題です。圧倒的な強さでリーグ優勝を果たした阪神タイガース、その立役者の1人が秋田市出身の石井大智投手です。今シーズンは連続無失点のプロ野球記録を達成しました。年々成長する石井投手の、今シーズンの活躍の裏側に迫りました。独占インタビューです。 ■「すごく充実も一番難しい難しいシーズンだった