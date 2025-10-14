きのう（13日）、高松市福岡町で地下の水道管から水が漏れ、県道が冠水しました。原因は経年劣化による水道管の腐食で、応急工事が完了し、周辺の交通規制は解除されています。 【写真を見る】高松市の県道で地下の水道管から水が漏れ冠水原因は老朽化による水道管の腐食【香川】 水漏れした水道管の写真です。1970年の埋設から半世紀以上が経過したダクタイル鋳鉄管で、茶色く腐食していることがわかります。 きのう午前11時