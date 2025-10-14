巨大食堂 デカいけど大味なヤツをおいしくいただく！駿河湾沖の海底2.5kmに潜む未知の深海魚ソコボウズ！慎太郎と親交の深い山本耕史をゲストに迎え捕獲に挑む！深海から引き上げるのに4時間！？料理上手な山本耕史の腕前披露！餃子の皮から手作り、巨大深海魚餃子に挑戦する！駿河湾の海坊主の味は！？山本耕史と慎太郎のプライベート秘話も！？