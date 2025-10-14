■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １０月１４日１５１円９６～９８銭（▼０．８８） １０月１０日１５２円８４～８６銭（▼０．２２） １０月０９日１５３円０６～０７銭（△０．５０） １０月０８日１５２円５６～５８銭（△１．９４） １０月０７日１５０円６２&#