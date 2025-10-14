日銀が１４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５１円９６～９８銭と前営業日比８８銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７５円４９～５３銭と同１円４６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５４８～４９ドルと同０．００２９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS