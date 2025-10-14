ククレブ・アドバイザーズは１４日の取引終了後、２５年８月期の連結決算の発表にあわせて、２６年８月期の連結業績予想を発表した。売上高予想を４７億円（前期比８３．９％増）、営業利益予想を１１億円（同７９．４％増）、最終利益予想を７億円（同５７．１％増）としており、前期に達成した過去最高業績の更新を目指す。企業によるＣＲＥ（商業用不動産）戦略実行への意欲が旺盛ななか、順調にパイプラインが積み上が