【その他の画像・動画等を元記事で観る】 草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系新ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の第1話が、10月13日に放送され、“草なぎ剛新ドラマ”に多くの反響が寄せられた。 ■「＃終幕のロンド」「＃草なぎ剛」がXトレンド入り 草なぎ剛が遺品整理人・鳥飼樹を演じる本作。孤独死や終活をテーマに故人の