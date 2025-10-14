Amazonのタイムセールで、PUMAのウーブンジャケット「FOUNDATION 526115」がセール中だ。サイズごとに39～52%の割引中でセール価格は4,789～6,051円。 通気性と速乾性のあるウーブン生地のスポーツウェア。裏地には起毛トリコットを採用して保温性がある秋冬向けモデルとなっている。素材は表地/裏地ともにポリエステル。