¾®ÂÞÀ®ÉË¤ÎKT Zepp Yokohama¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢10·î21Æü¤ËMUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£DJ¤È¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÆÈÀêÊüÁ÷ Á¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÈÌÊÌ©¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò·Ò¤°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¾®ÂÞÀ®ÉË¡£ ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñ¶­¤òÄ¶¤¨¤¿²»³Ú³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬¡¢Âçºå¤È¿ÀÆàÀî¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£