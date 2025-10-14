【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『おーい、応為』（10月17日公開）の公開を記念して、主演・長澤まさみ、共演の永瀬正敏、高橋海人（高は、はしごだかが正式表記）、大森立嗣監督の4名が一堂に会して語る「公開記念スペシャルトーク」映像が解禁となった ■「瞬発力と集中力が試される現場でした」（長澤まさみ） 本作の主人公は、破天荒な天才絵師・葛飾北斎の娘であり、弟子でもあった葛飾応為。