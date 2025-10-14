昭和の時代劇スター、片岡千恵蔵が金田一耕助を演じ、1954年4月27日に封切られた映画「悪魔が来りて笛を吹く」が10月27、28、29日の3日間限定で東京・立川シネマシティで上映されることが決まった。作品は探偵小説の巨匠・横溝正史が描く金田一シリーズの中でも屈指の名作と言われる同名小説をもとに松田定次監督が映像化したものの、54年の公開後に原版が消失し、再見がかなわなかった幻の一編だ。ところが、二松学舎大学の