中国の出版社は北京で10月13日、「触って分かる故宮宝物」「触って分かる『清明上河図』」と点字版「バリアフリー中国地図」「バリアフリー世界地図」の触図付き視覚障害者向け点字図書を刊行、発表しました。「触って分かる故宮宝物」は、故宮にある数多くの所蔵品から玉の工芸品、陶磁器、漆器、服装、書画作品など10種類30点を選び、細部まで精緻に再現されたレリーフのデザインを採用しています。漆器のうわぐすりの質感も、書