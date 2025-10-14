日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月14日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万8762枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 38762( 38762) ソシエテジェネラル証券 23170( 21830) バークレイズ証券8833(