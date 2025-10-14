日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月14日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の5万656枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 50656( 46416) ABNクリアリン証券 44086( 43603) JPモルガン証券 20742( 11406) バ&#